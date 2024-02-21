ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против силовика в Лобне

Задержан мужчина, который заложил взрывное устройство под автомобиль сотрудника правоохранительных органов Московского региона, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Подозреваемым в приготовлении к совершению теракта оказался уроженец Ярославля. Известно, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Взрывное устройство под автомобиль, припаркованный возле одного из административных зданий в Лобне, злоумышленник заложил в понедельник, 19 февраля.

Самодельное взрывное устройство обезвредили взрывотехники ФСБ России. Никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Подозреваемого заключили под стражу.