Газопровод и промышленное предприятие пострадали от взрывов в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались несколько взрывов. Украинские власти признали, что повреждение получил целый ряд важных объектов. Руководитель военной администрации Александр Прокудин написал об этом в своем Telegram-канале.

Он указал, что взрывы нанесли повреждения нескольким объектам. В самом Херсоне ущерб был причинен газопроводу, а также промышленному предприятию. В одном из населенных пунктах Херсонской области пострадал некий объект критической инфраструктуры. Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

До этого Херсон подвергся воздушным налетам с российской стороны всего сутки назад. Тогда областная военная администрация не стала указывать, какие именно городские объекты подверглись ударам. Воздушные налеты на территорию Украины начались осенью 2022 года, всего через двое суток после теракта на Крымском мосту, который устроила украинская спецслужба. Российская армия стала подвергать ударам объекты энергетической и критично важной инфраструктуры, промышленные предприятия, задействованные в оборонке, пункты принятия решений.