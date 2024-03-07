В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне после воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Херсон подконтролен Киеву. С тех пор как ВСУ заняли этот населенный пункт, население там уменьшается. Все дело в невыносимых условиях, которые создает украинская армия. Там бойцы пытаются создать оборонительный рубеж.

Недавно в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, включая и Херсон. Однако на момент публикации сигналы об опасности отменили. Тем не менее после этого украинские СМИ сообщили, что в городе начались взрывы. Подробностей об их характере и последствиях пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины произошла атака на Белгородскую область. В результате этой вооруженной агрессии пострадал человек.