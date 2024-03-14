Словно Гитлер в 4 утра: ВСУ при помощи двух БПЛА атаковали поселок Прохоровка под Белгородом

Населенный пункт Прохоровка Белгородской области у границы с Украиной подвергся атаке двух вражеских БПЛА, сообщил губернатор Гладков.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава региона, украинские беспилотники упали на территорию поселка, после чего произошла детонация взрывного устройства. Все произошло в районе 4 часов утра, 14 марта.

«В результате загорелась кровля частного дома, еще один дом получил повреждения», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения Прохоровки. На месте уже работают экстренные службы.

Ранее управление МЧС по Белгородской области предупредило местных жителей, что на всей территории региона существует ракетная опасность. Всем было рекомендовано оставаться дома, не выходить на улицы и по-возможности спуститься в ближайшее укрытие.