По всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Управление МЧС по Белгородской области предупредило местных жителей, что на всей территории региона существует ракетная опасность.

Белгородцам рекомендовано оставаться дома, не выходить на улицы и по-возможности спуститься в ближайшее укрытие.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

Ранее мы писали, что власти Курской области предупредили об угрозе атаки вражеских беспилотников.

Напомним, накануне мы рассказали подробности обстрела села Тишанка Белгородской области. Сейчас все еще продолжаются подомовые обходы, а также, по данным губернатора, не меньше 120 домов получили повреждения в результате украинских атак за прошлые сутки.