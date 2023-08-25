Украинские нацисты винят в этом природные условия, ландшафт местности и другие вещи. В это же время российские бойцы спокойно делают свою работу, отражая вражеские атаки.

Сергей Нарышкин выступил во время круглого стола, посвященного годовщине разгрома фашистов на Курской дуге. Он назвал схожей риторику битых немецких и украинских генералов.

«Киевские последователи нацистских вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую растительность на поле боя», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Российская армия при этом занимается своим делом, сжигая на передовой танки с крестами на башнях. Бойцы делают то же самое, что и их предки-красноармейцы 80 лет назад. Нарышкин добавил, что со временем все встает на свои места. Германия в годы Великой Отечественной войны потерпела поражение именно из-за своей самоуверенности и недооценки противника.