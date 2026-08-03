Раскрыта причина, по которой Джиган согласился на брачный договор

В апреле Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) наконец точку в многолетней семейной драме. Их брак, продлившийся почти 14 лет, официально был расторгнут 1 апреля, напоминает Teleprogramma.org.

У пары четверо детей: три дочери и сын. Слухи о разладе ходили давно, но окончательный разрыв стал неизбежен после череды скандалов, измен и попыток примирения, которые так и не увенчались успехом.

Проблемы в отношениях начались после рождения сына. Как отмечала Оксана, Джиган ушел в загул, демонстрировал странное поведение: появлялся в соцсетях в неадекватном виде, сбривал брови, просил дочку принести ему пива. Ходили слухи об изменах с стилистом Ниной Липкиной и экс-участницей «Дома-2» Эрикой Кишевой. Самойлова же узнала о неверности мужа после того, как ей попало в руки видео, подтверждающее измену.

Фото: [ соцсети ]

При этом Джиган пытался спасти брак: ложился в рехаб, публично каялся, посвящал жене песни. Оксана признавалась, что дала детям «маленький шанс на маму и папу», хотя сама мужа не простила.

Внешне казалось, что идиллия восстановилась, но в 2023 году история повторилась. Супруги разъехались, сошлись, но снова разъехались. Оксана призналась, что «отстранилась и сепарировалась» от мужа еще в 2020 году. Она жаловалась, что Джиган не разделяет ее увлечение фермой, мало занимается детьми и не вкладывается в семью финансово. Рэпер утверждал, что вложил в дом ₽50 млн, изменил жене давно, но никогда не переставал ее любить.

Чтобы спасти брак, в 2020 году Джиган даже подписал брачный договор, по которому все имущество до этого периода отходило Оксане, а последующее делилось по принципу «кто что купил». Адвокатам рэпера пришлось оспаривать контракт.

По мировому соглашению Джигану достались дом, апартаменты в Москве, Mercedes и Multivan. Оксана получила две квартиры, ферму, Cybertruck, Rolls-Royce и Cadillac. Дети остались с мамой, но получили право сами регулировать встречи с родителями. Джиган старался уделять им максимум внимания.

После развода появились слухи, что рэпер не свободен — поводом стало видео, где певица Анна Седокова кладет голову на плечо Джигана. Но вскоре артистка опровергла слухи о романе с Вайнштейном.

Накануне Джиган выпустил трек с NILETTO (Данил Прытков) «Не умею грустить» и съездил с детьми в отпуск в Израиль. Поклонники считают, что рэпер достойно пережил развод и готов перевернуть страницу. Сама Оксана уже давно живет своей жизнью — без мужа, но с миллионами и полной свободой. При этом заводить новые отношения она не спешит.