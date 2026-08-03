Подмосковная спортсменка одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в Италии

Подмосковная спортсменка Мария Ракова (Жовнер) одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта выступила в соревнованиях женских одиночек легкого веса на дистанции 2 тыс. м. На втором месте оказалась представительница Нидерландов, на третьем — спортсменка из Греции.

Соревнования прошли в Варезе (Италия), их организовали в соответствии с международным календарем World Rowing.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.