Врачи в Подольске спасли пожилую женщину, которая проглотила зубную коронку

Специалисты Подольской областной клинической больницы спасли женщину, которая проглотила циркониевую зубную коронку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили пожилую женщину с жалобами на затрудненное глотание и ощущение инородного тела в пищеводе. До этого пациентка обнаружила, что во рту нет зуба с коронкой. При этом в результате проведенной в прошлом операции пищевод жительницы был сужен до 6 мм.

Пациентку экстренно направили на операцию. Выяснилось, что зуб с коронкой расположен примерно в 35 см от резцов и вклинен в сужение пищевода. Используя специальный эндоскопический инструментарий, врачи аккуратно извлекли инородное тело.

После операции провели контрольное исследование, которое показало, что слизистая пищевода не повреждена. В удовлетворительном состоянии женщину выписали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами планы по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.