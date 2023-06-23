В подмосковных Бронницах идет масштабная реконструкция главной площади

Историческая часть старинного города Бронницы уже совсем скоро обретет новый облик. Менее чем через месяц здесь завершится реконструкция, которая проводится в рамках областной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

На площади Тимофеева по просьбам горожан будет радовать глаз фонтан. По словам замглавы округа Николая Верещагина, над проектом работала творческая группа, и фонтан получится очень красивым. Здесь также установят сцену для выступлений музыкантов и танцоров.

Центральная площадь образовалась в 1956 году и названа в честь Героя Советского Союза Николая Тимофеева.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье кулачным боем «стенка на стенку» отметят День дружбы и единения славян.