Глава ВОЗ заявил об исчезновении шестисот пациентов больницы в секторе Газа

Персонал медицинского учреждения был вынужден покинуть больницу «Аль-Акса» вместе со своими подопечными из-за боев рядом с ней. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что у его ведомства есть очень тревожные сообщения из сектора Газа. Активизировались боевые действия в районе, где находится больница «Аль-Акса». В то же время израильские власти продолжают издавать приказы об эвакуации мирного населения. Персонал больницы предпочел последовать им и покинуть территорию, где идут бои.

«По словам директора больницы, более 600 пациентов и большинство медицинских работников были вынуждены покинуть ее», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. В здании больницы осталось всего пять врачей. ВОЗ не знает о том, куда направились медработники и их пациенты. У организации нет никаких данных об их местонахождении.