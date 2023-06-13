Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков украинскими военными

Обстрел начался сегодня с самого раннего утра, об этом Роман Старовойт заявил в своем микроблоге. По его данным, только в Теткино повреждения получили девять зданий. В двух из них вспыхнул пожар. Вдобавок к этому, там же было нарушено снабжение жителей газом и электроэнергией. Также был поврежден один из автомобилей, находившийся на территории этого населенного пункта. В Глушково было повреждено еще несколько домов.

Это уже не первая атака на данные поселки. 9 июня этого года Теткино уже подвергалось удару. На поселок было сброшено взрывное устройство, из-за чего пострадал один из домов.