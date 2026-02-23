«Гул моторов и десятки хлопков». Раскрыты детали ночной атаки на Саратов и Энгельс

В ночь на понедельник, 23 февраля, Саратовская область подверглась наиболее массированной атаке с воздуха за последние месяцы. Жители городов Саратов и Энгельс проснулись от серии мощных взрывов — на подступах к региону в круглосуточном режиме функционируют расчеты противовоздушной обороны, ликвидирующие украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Согласно данным местных пабликов и рассказам испуганных граждан, первые громкие звуки раздались около 2:30 по местному времени. Интенсивность налета стремительно возросла, и на данный момент, по словам жителей, прогремело не менее 12–15 взрывов. В различных микрорайонах двух городов к звукам стрельбы добавились завывания сирен и хаотичный шум автомобильных сигнализаций.

По свидетельствам очевидцев, средства ПВО продолжают отражать угрозу — новые разрывы слышны с периодичностью в несколько минут. В настоящий момент официальные структуры не предоставили данных о количестве уничтоженных целей, возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших среди мирного населения.

Глава региона Роман Бусаргин накануне атаки распространил экстренное предупреждение о вероятности налета беспилотников. Тревожная обстановка сохраняется и в соседних регионах: например, в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Ульяновска ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 февраля над Саратовом и Энгельсом прогремело около 10 взрывов.