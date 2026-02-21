«Гул моторов в небе». Над регионами России ликвидировали 89 украинских беспилотников

Согласно данным, обнародованным Министерством обороны РФ, в минувшую пятницу, 21 февраля, в вечернее время дежурными расчётами ПВО были уничтожены 89 вражеских дронов самолетного типа.

В сводке военного ведомства уточняется, что инциденты фиксировались в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество целей было поражено в небе над Брянщиной — там нашли свое крушение 61 беспилотник. Еще 19 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, а семь — над Курской. Кроме того, два украинских БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Калужской области.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 20 февраля в Сочи временно ограничили авиасообщение из-за угрозы с воздуха.