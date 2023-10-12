ХАМАС освободил из плена израильтянку с двумя детьми

На телеканале Al Jazeera появилось сообщение, что радикалы из боевого крыла ХАМАС отпустили из плена женщину из числа еврейских поселенцев. Вместе с ней были освобождены и двое ее детей. При этом журналисты ссылаются на видео, которое появилось в микроблоге «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама», структурного подразделения ХАМАС.

На этом видео видно, как люди в камуфляжной форме и с оружием оставляют израильтян в пустынной местности. Женщина со своими детьми и боевики расходятся из кадра в разные стороны. В то же время ранее некоторые высокопоставленные палестинцы заявляли, что к ним в плен попадает все больше израильских подданных. Среди них не только мирные жители, но и военнослужащие, в том числе высокопоставленные.