Химия, физика и пожарная безопасность: что инспектируют в 167 зданиях Красногорска к 1 сентября

В Красногорске стартовала ежегодная комплексная приемка образовательных учреждений — до 1 сентября специалистам предстоит проверить готовность 167 зданий, среди которых школы и детские сады. Работы начались 21 июля и ведутся в плановом режиме, чтобы к началу нового учебного года все объекты соответствовали строгим требованиям безопасности и санитарным нормам.

Особое внимание в ходе инспекций уделяется системам оповещения и пожарной сигнализации, работе охранных предприятий, состоянию пищеблоков и медицинских кабинетов. Кроме того, члены комиссии детально осматривают кабинеты химии, физики и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — проверяется исправность оборудования и соблюдение условий, исключающих любые риски для здоровья школьников.

В состав приемочной комиссии вошли представители сразу нескольких ведомств: сотрудники полиции и Росгвардии, специалисты охранных организаций, врачи Красногорской клинической больницы, а также эксперты методического центра и управления образования. Такая межведомственная команда позволяет оценивать состояние учреждений комплексно — с точки зрения антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и технической оснащенности.

Сегодня проверка прошла в образовательном комплексе школы №18, расположенном в микрорайоне Изумрудные холмы. По итогам осмотра специалисты дали высокую оценку подготовке учреждения, констатировав его стопроцентную готовность к приему учеников. Остальные объекты будут инспектироваться в ближайшие дни, и, как ожидается, все они успешно пройдут приемку до начала нового учебного года.