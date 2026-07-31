В Подмосковье с начала июля начали строить и реконструировать 15 котельных

В июле 2026 года в Подмосковье начались строительство и реконструкция 15 котельных. Извещения об этом поступили в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, например, новая блочно-модульная котельная появится на улице Циолковского в Долгопрудном. Это позволит обеспечивать теплом 92 многоквартирных дома, 10 детских садов, четыре школы, лицей, ФОК, техникум, храм и дежурную часть МЧС. В Орехово-Зуево проведут реконструкцию существующей котельной «Полянская», там заменят трубную часть, сделают обмуровку и автоматизируют управление котлом. Объект обеспечивает теплом дома на улицах Парковской, Володарского, Галочкина, Красноармейской и в проезде Беляцкого. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.