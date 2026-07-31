Абитуриенты подали более 16 тыс. заявлений на поступление в подмосковный медколледж

С начала приемной кампании абитуриенты подали более 16,2 тыс. заявлений на поступление в Московский областной медколледж, из них более 10,7 тыс. — на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Интерес к медицинским специальностям ежегодно растет, поэтому мы ежегодно расширяем прием на бюджетные места в Московском областном медколледже — в этом году дополнительно открыто 200 мест», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Приемная кампания стартовала в областном медколледже 20 июня, документы на поступление можно подать как очно, так и дистанционно с помощью портала Госуслуг. Сделать это можно до 10–15 августа в зависимости от специальности подготовки и формы обучения. В образовательном учреждении доступны направления «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Стоматологическое дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация». Студентам доступно заключение целевого договора на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы.

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