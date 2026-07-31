Льготы на утильсбор: почему Nissan Qashqai и Mazda CX-5 снова бьют рекорды спроса

Наиболее популярные модели на сером рынке в 2026 году:

Toyota RAV4: кроссовер шестого поколения с мотором $2.0$ л ($171$ л. с.), вариатором и полным приводом поступает преимущественно с совместных предприятий в Китае (FAW-Toyota, GAC-Toyota). Стоимость начинается от ₽4 млн.

Nissan Qashqai: версия с $2.0$-литровым двигателем ($140$ л. с.) и передним приводом получила виток популярности благодаря мотору до $160$ л. с., который подпадает под льготный утильсбор. Минимальный ценник составляет около ₽3 165 000.

Mazda CX-5: хит альтернативного импорта с базовым$150$-сильным агрегатом и$6$-ступенчатым автоматом. Модель 2026 года в среднем оценивается от ₽3 845 000.

Suzuki Jimny: компактный внедорожник ($1,5$ л, $102$–$105$ л. с.) поставляется из Японии и Индии по цене от ₽3 890 000.