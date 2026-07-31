Льготы на утильсбор: почему Nissan Qashqai и Mazda CX-5 снова бьют рекорды спроса
«За рулем»: Toyota и Mazda продлевают права в Роспатенте
Японские автомобильные марки традиционно пользуются высоким доверием у российских автомобилистов. Несмотря на то что компании прекратили официальные продажи в 2022 году, бренд-узнаваемость и репутация надежности позволяют им удерживать сильные позиции через каналы параллельного импорта, пишет За рулем.
Наиболее популярные модели на сером рынке в 2026 году:
- Toyota RAV4: кроссовер шестого поколения с мотором $2.0$ л ($171$ л. с.), вариатором и полным приводом поступает преимущественно с совместных предприятий в Китае (FAW-Toyota, GAC-Toyota). Стоимость начинается от ₽4 млн.
- Nissan Qashqai: версия с $2.0$-литровым двигателем ($140$ л. с.) и передним приводом получила виток популярности благодаря мотору до $160$ л. с., который подпадает под льготный утильсбор. Минимальный ценник составляет около ₽3 165 000.
- Mazda CX-5: хит альтернативного импорта с базовым$150$-сильным агрегатом и$6$-ступенчатым автоматом. Модель 2026 года в среднем оценивается от ₽3 845 000.
- Suzuki Jimny: компактный внедорожник ($1,5$ л, $102$–$105$ л. с.) поставляется из Японии и Индии по цене от ₽3 890 000.
- Mitsubishi Outlander: с мотором$2.5$ л ($185$ л. с.) стал редок и дорог из-за повышенных ставок утилизационного сбора — стоимость штучных экземпляров достигает ₽7 300 000.
Прогнозы экспертов по возвращению брендов в РФ
Представители крупных дилерских сетей («Рольф», Major, «Автодом», «АвтоСпецЦентр») и автоаналитики сопоставили текущие рыночные реалии с планами концернов.
- Сроки возобновления: раньше 2027–2028 годов полноценного возвращения японских автоконцернов ждать не стоит.
- Регистрация товарных знаков: продление прав на бренды в Роспатенте в 2026 году представляет собой юридическую процедуру защиты интеллектуальной собственности, а не анонс скорого открытия автосалонов.
- Преимущество ухода: автоэксперты отмечают, что японские марки покидали РФ без громких политических демаршей, что упростит им юридический и репутационный возврат при изменении внешнеполитического тренда.
- Сдерживающие факторы: даже при благоприятных условиях процесс займет не менее года. Концернам потребуется решить проблемы вторичных санкций, заново пройти сертификацию моделей (ОТТС), перестроить логистику, подтянуть складские запасы запчастей и переподписать контракты с дилерскими сетями.