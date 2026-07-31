«Мой ангел»: Тимати и Валентина Иванова крестили дочь в храме

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, стали участниками важного семейного события — они крестили свою дочь, которой 2 августа исполнится год, сообщает The Voice.

Валентина поделилась с поклонниками трогательными кадрами таинства в своем личном блоге. Для церемонии она выбрала кружевные наряды для себя и малышки. Дочь вела себя удивительно спокойно: улыбалась и с любопытством рассматривала храм.

Фото: [ соцсети ]

На одном из видео Тимати сидит в автомобиле с дочкой на коленях, держит ее за ручки, а малышка завороженно смотрит в окно. Иванова подписала кадры лаконично: «Мой ангел». Пользователи оставили множество теплых комментариев, отметив красоту девочки и трогательность момента.

Тимати — многодетный отец. У него уже есть 12-летняя дочь от модели Алены Шишковой и 6-летний сын от обладательницы титула «Первая вице-мисс Россия 2014» Анастасии Решетовой. Мать рэпера, Симона Юнусова, не раз говорила, что сын полностью обеспечивает всех своих детей, покрывая расходы на образование, лечение, отдых и уход.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова стала обладательницей элитных апартаментов в Дубае.