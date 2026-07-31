Карди Би уменьшила ягодицы по просьбе фанатов

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Альманзар) вновь привлекла внимание публики своим телом. На этот раз певица заявила, что уменьшила объем ягодиц, откликнувшись на пожелания поклонников, пишет The Voice.

В одном из интервью она объяснила, что не стала делать липосакцию, потому что у нее дряблая кожа — после процедуры ягодицы могли бы обвиснуть, и потребовалась бы дополнительная операция по иссечению тканей. Би отметила, что не готова к долгому восстановлению, так как постоянно находится на виду.

По словам певицы, причина изменения фигуры — ее комплекция. Она считает себя миниатюрной и хрупкой, и ей нравится ее нынешняя форма.

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«Моя мама миниатюрная, сестра миниатюрная, тети все невысокие и стройные. Мне нравится, как сейчас выглядит мое тело. Мне комфортно в собственной коже», — отметила Карди.

Отвечая на критику, певица подчеркнула, что поклонники наблюдают за ее телом уже много лет. Она опровергла слухи о новых пластических операциях, заявив, что с января 2024 года ничего не делала с собой.

Это не первый раз, когда Карди Би откровенно говорит о своей внешности. В интервью GQ в 2018 году она рассказала, что в 21 год нелегально увеличила ягодицы с помощью филлеров. Процедуру провел нелицензированный специалист в подвале в Квинсе за $800.

Певица объяснила, что в том возрасте у нее не было достаточно жировой ткани для липосакции. Процедура была очень болезненной — обезболивание не делали, у нее кружилась голова, а выделения продолжались около пяти дней. Артистка планировала вернуться к тому же специалисту для коррекции, но не смогла — женщину арестовали, предположительно, из-за смерти клиента.

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