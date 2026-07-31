Кольцо как у Волочковой, кабриолет и миллион: как прошла свадьба Иришки Чики-Пики и Безумного Паши в популярном шоу?

Два года назад они официально поженились, но до этого прожили вместе более 10 лет. Несмотря на это, в их семье все было далеко не так радужно. За 13 лет совместной жизни влюбленные не раз ссорились и даже думали о разводе — чаще всего после употребления алкоголя. 42-летняя Иришка призналась, что мечтает стать мамой, но считает, что для этого паре нужно завязать с алкоголем.

Именно поэтому они решили принять участие в шоу «Свадьба вслепую». Ведущий Роман Каграманов изменил правила: не стал искать им новых партнеров, а предложил перезагрузку их отношений.

Супругам предоставили белый кабриолет, роскошные апартаменты и ₽1 млн. Однако романтика пошла не по плану. Ужин в мишленовском ресторане не впечатлил Иришку, завтрак в постель от Паши она не оценила, потому что еда была из доставки, а урок бачаты закончился тем, что Паша психанул и увез жену кататься на катере.

Фото: [ скриншот видео ]

Во время прогулки по Арбату Иришке стало плохо — ее увезли в больницу с диагнозом «панкреатит». Паша решил загладить вину и с помощью подруг купил жене новые наряды, но это вызвало у нее ярость. Однако после госпитализации супруги приняли важное решение: отказаться от алкоголя.

Они сожгли все обиды, записанные на бумаге, и в финале проекта прошли повторную свадебную церемонию. Паша вручил Иришке кольцо, похожее на украшение балерины Анастасии Волочковой, которая тоже участвовала в этом сезоне, но выбрала не того мужчину.

В итоге пара осталась вместе, пообещав друг другу любовь и верность, а главное — трезвый взгляд на отношения. Смогут ли они сохранить этот настрой после шоу — покажет время.

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