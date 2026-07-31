«Новый Нострадамус» снова пугает мир: что стоит за его прогнозом об Арктике и другими предсказаниями

Бразильский мистик Атос Саломе, называющий себя «новым Нострадамусом», заявил, что мир может приблизиться к очередной точке напряжения, пишет Daily Mail. Он утверждает, что уже предсказал несколько событий 2026 года, а теперь обращает внимание на свой мрачный прогноз о возможном конфликте России и НАТО в Арктике.

Саломе связывает риск с таянием льдов: новые морские маршруты и доступ к энергетическим ресурсам делают регион все более важным для крупных держав. По его словам, именно Арктика может стать одной из зон, где военное присутствие и конкуренция за влияние приведут к обострению.

Daily Mail отмечает, что прогноз прозвучал до запуска операции НАТО Arctic Sentry и сообщений о размещении российских ракетных систем в стратегических районах. При этом сам Саломе признает: его предсказания являются интерпретациями, а не точными фактами.

Ранее он также говорил о напряженности между Ираном и Израилем, нестабильности в Африканских регионах, кибератаках, вспышках болезней и климатических бедствиях. Отдельно мистик предупреждал о рисках, связанных с ИИ, включая дипфейки, финансовое мошенничество и массовую слежку.

Метод Саломе основан на символическом анализе, поиске глобальных циклов и изучении каббалы. Научным прогнозированием это не является, поэтому такие заявления стоит воспринимать осторожно.