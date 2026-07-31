Ожог и стеноз: случайный глоток чистящего средства стал роковым в Приморье
Baza: в Приморье школьница получила ожог пищевода из-за чистящего средства
В Приморском крае 11-летняя девочка получила тяжелый химический ожог пищевода, перепутав средство для чистки плит с питьевой водой. Инцидент вызвал серьезные осложнения из-за несвоевременного повторного обращения к медицинским специалистам, пишет телеграм-канал Baza.
Причины осложнений и динамика лечения
- Причина травмы: ребенок случайно сделал глоток агрессивного чистящего средства для кухонных плит, содержащего щелочные компоненты.
- Задержка обращения: после первичного осмотра врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через 14 дней, однако семья обратилась в больницу только через месяц и восемь дней.
- Развитие патологии: за время отсутствия наблюдения у девочки сформировался рубцовый стеноз пищевода — критическое сужение органа, сделавшее невозможным самостоятельное проглатывание пищи и воды.
- Текущее состояние: ребенок потерял 15 кг массы тела и переведен на энтеральное питание через гастростомическую трубку. Процесс реабилитации и восстановления органа может растянуться на несколько лет.
- Статистика региона: по данным Минздрава Приморского края, за последние пять лет в регионе зафиксировано более 10 аналогичных случаев тяжелых ожогов пищевода у детей бытовой химией.