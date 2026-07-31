ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –13.08.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –31.07.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:11:0020408:10387, адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, б-р Спасо-Тушинский, д. 3, кв. 400. П.1321-ПТ от 23.07.26. Собств.: Усон У.Г. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 6 000 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 59,4 кв.м., к/н: 50:55:0000000:28314, адрес: МО, г/о Подольск, г. Подольск, ул. Володи Дубинина, д. 6/29, кв. 15. П.1312-ПТ от 16.07.26. Собств.: Путилина Е.А. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 6 069 600,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 29.6 кв.м., к/н: 50:27:0000000:128843, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 20/9, кв. 37. П.1317-ПТ от 16.07.26. Собств.: Караев Б.О. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 034 236,80р.

4. Зем. уч., общ. пл. 900+/-11 кв.м., к/н: 50:33:0010325:1197, адрес: МО, г/о Ступино, с. Мышенское, тер. ТСН Мышенское, ул. Весенняя, з/у 18. П.1329-ПТ от 23.07.26. Собств.: Климович Н.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 232 800,00р.

5. Жил. дом, общ. пл. 83.7 кв.м., к/н: 50:33:0010289:1921; зем. уч., общ. пл. 695+/-18 кв.м., к/н: 50:33:0010289:488, адрес: МО, г/о Ступино, д. Сумароково. П.1314-ПТ от 16.07.26. Собств.: Шарашин А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 532 800,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 81,5 кв.м., к/н: 50:04:0010101:1586, адрес: МО, г. Химки, ул. Родионова, д.7, кв.69. П.1323-ПТ от 23.07.26. Собств.: Суима Г.И. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 11 978 400,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 698+/-9 кв.м., к/н: 50:09:0070310:975, адрес: МО, г. Солнечногорск, д. Брехово. П.1328-ПТ от 23.07.26. Собств.: Галстян Э.К. Взыск: Винницкий А.В. Цена: 6 500 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 56,2 кв.м., к/н: 50:23:0030142:1240, адрес: МО, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 62, кв. 96. П.1294-ПТ от 07.07.26. Собств.: Дементьева Т.В. Взыск: АКБ Держава ПАО. Цена: 6 575 600,00р.

2. Пом-е, общ. пл. 5,8 кв.м., к/н: 50:11:0030102:655, адрес: МО, п. Нахабино, ул. Покровская, д.1, кор. 4, пом. 36. П.1300-ПТ от 07.07.26. Собств.: Оленский Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 539 700,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 76,6 кв.м., к/н: 50:22:0050203:8342, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 7Б, кв. 85. П.1283-ПТ от 30.06.26. Собств.: Айниддинова Х.Ш. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 853 123,64р.

4. Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:41:0000000:22587, адрес: МО, г. Лобня, ул. Силикатная, д. 4 корп.1, кв. 110. П.1284-ПТ от 30.06.26. Собств.: Мельников Д.В. Взыск: ПАО БАНК УРАЛСИБ. Цена: 3 884 160,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1391 кв.м., к/н: 50:20:0041711:165; сад. дом с хоз. постройками, общ. пл. 387 кв.м., к/н: 50:20:0041741:1811, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Успенское, в р-не с. Иславское, с/т Садко, уч. 81. П.1299-ПТ от 07.07.26. Собств.: Ваулина Ю.С. Взыск: ГК АСВ КУ КБ Нефтяной Альянс (ПАО). Цена: 15 773 280,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 783+/- 20 кв.м., к/н: 50:32:0080112:1060, адрес: МО, г/о Серпухов, Серпуховский р-н, в р-не д. Семеновское. П.1297-ПТ от 07.07.26. Собств.: Туйчиев О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 241 740,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-11 кв.м., к/н: 50:32:0040208:119; жил. дом, общ. пл. 228,7 кв.м., к/н: 50:32:0040208:254, адрес: МО, м/р Серпуховский, с/п Данковское, д. Левое Ящерово, д. 38. П.1285-ПТ от 30.06.26. Собств.: Крупский Р.Н. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 7 577 240,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:25:0100103:327, адрес: МО, Шатурский р-н, с. Середниково, д.234, кв.15. П.1280-ПТ от 30.06.26. Собств.: Беженарь О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 814 686,75р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –31.07.2026г.

Дата окончания приема заявок –11.08.2026г.

Дата, время проведения торгов –13.08.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 135,9 кв.м., к/н: 50:34:0010512:117; зем. уч., общ. пл. 751+/-10 кв.м., к/н: 50:34:0010501:4635, адрес: МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Шоссейная, д. 21-б, д.20. П.1320-ПТ от 23.07.26. Собств.: Проневич Н.О. Взыск: ПАО КБ Убрир. Цена: 12 042 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33 кв.м., к/н: 50:57:0030602:749, адрес: МО, г. Коломна, ул. Шилова, д.4, кв.9. П.1324-ПТ от 23.07.26. Собств.: Гричаник А.Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 814 345,60р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 38.3 кв.м., к/н: 50:09:0000000:131733, адрес: МО, р-н Клинский, г. Высоковск, ул. Текстильная, д.6, пом.38. П.1277-ПТ от 30.06.26. Собств.: Пузанова Н.Б. Взыск: КПК Столичный. Цена: 2 125 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 2000+/-16 кв.м., к/н: 50:03:0060280:4749; жил. дом, общ. пл. 166,2 кв.м., к/н: 50:03:0060280:6211, адрес: МО, Клинский р-н, д. Языково, ул. Речная, д. 4. П.1288-ПТ от 30.06.26. Собств.: Козлова Л.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 133 029,44р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6251, адрес: МО, м.о. Рузский, пгт. Тучково, ул. Комсомольская, д.14, стр.8, кв.75. П.1261-ПТ от 24.06.26. Собств.: Дьяченко Е.А. Взыск: ООО СЗ НИИ МЕТАЛЕР. Цена: 2 223 600,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.