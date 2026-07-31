Пособие в €1059 и вагончик: как живет этнический переселенец из России в Германии
Переехавший в Германию россиянин рассказал о жизни на пособие в 1059 евро
Российский тревел-блогер, ведущий канала TrueStory Travel на платформе «Дзен», поделился историей уроженца Палласовки Михаила Куглера, переехавшего в Германию по программе «этнических переселенцев». Немецкие корни прадеда позволили ему получить статус, социальные льготы и бесплатное обучение языку, пишет Лента.ру.
Финансовые условия и расходы на жизнь
- Размер выплат: государственное пособие переселенца составляет €1059 в месяц (порядка 97,1 тыс. рублей). Для сравнения, до отъезда из России его доход составлял около 35 тыс. рублей.
- Затраты на питание: основные личные расходы уходят на покупку продуктов — около €400 в месяц (36,7 тыс. рублей).
- Проживание и аренда: мужчина освобожден от трат на аренду жилья, так как обустроил быт в самостоятельно купленном строительном вагончике.
Причины отказа от официального трудоустройства
- Потеря льгот: за 4 года жизни в стране Куглер выучил немецкий язык, однако не спешит устраиваться на работу.
- Условия выхода на работу: трудоустройство приведет к аннулированию ежемесячного пособия и заставит выплачивать налоги.
- Платное обучение: при появлении официального дохода переселенец лишится права бесплатно посещать языковые и интеграционные курсы.