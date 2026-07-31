В Люберцах состоялись первые соревнования по сап-серфингу «Сап Малаховка»

В Люберцах на Малаховском озере прошли первые соревнования по серфингу «Сап Малаховка» в дисциплине «доска с веслом», участниками стали более 50 спортсменов из Москвы, области и других регионов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предложили дисциплины «техническая гонка», «спринт» и «тандем», зачеты результатов состязаний проходили среди мужчин и женщин отдельно.

«Малаховское озеро по праву входит в число самых популярных в Подмосковье зон отдыха у воды и мест проведения соревнований по пляжным видам спорта», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

По его словам, парк «Малаховское озеро» получил вторую жизнь по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, финальным этапом стала очистка реки Македонки в пределах озера, а также строительство моста, который связал берега реки. По итогам соревнований, которые прошли там, первое место среди юниоров занял Тимофей Козлов (г. Пушкино), среди юниорок — Екатерина Рыжова (Ленинский г. о.), среди мужчин — Анатолий Матвеев (г.о. Красногорск), среди женщин — Елена Кайникина. Кроме того, Евгений Сотников (Смоленская область) и Таисия Мизина (Краснодарский край стали лучшими среди любителей.

Организаторами соревнований выступили областной Минспорт, областное отделение Российской федерации серфинга и Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы. Их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.