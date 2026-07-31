В Дмитровском округе возвели новый склад для молочной продукции

В селе Озерецкое Дмитровского округа на территории Озерецкого молочного комбината построили новый складской комплекс, где будут хранить и готовить к отправке готовую продукцию бренда «Экомилк». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект разместили рядом с производством молочной продукции и сыра, введенным в эксплуатацию в 2024 году. В реализацию проекта вложили 500 млн рублей, после запуска здесь создадут 29 рабочих мест. Работы провела компания «Молочный продукт» при сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

Площадь здания составила почти 7 тыс. кв. м, оно рассчитано на хранение и обработку до 4 тыс. тонн продукции в год. Склад оборудован 405 напольными стеллажами, 10 холодильными моноблоками и зоной отгрузки. Комплекс будет работать круглый год в две смены. Инспекторы Главгосстройнадзора завершили итоговую проверку и выдали застройщику заключение о соответствии проекту.

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