В июле пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн поездок в автобусах Мострансавто

В июле 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 39 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт жителей Подмосковья и Москвы - более 18,5 млн раз. Кроме того, более 13,6 млн поездок оплатили банковскими картами, свыше 6,8 млн - транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Наибольшее количество поездок в этом месяце было зафиксировано в МАП №10 г. Королев — более 5,2 млн операций. В числе лидеров также оказались МАП №11 г. Балашиха и МАП №12 г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.