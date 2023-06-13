Илон Маск заявил об уязвимости танков Leopard перед противотанковым оружием

По его мнению, поставки малого количества танков на Украину лишены какого-либо смысла. Их необходимо поставлять либо очень массово, либо не отправлять туда вообще.

Украинский министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что по состоянию на конец мая Киев получил порядка шестидесяти танков Leopard 2. Он потребовал, чтобы ФРГ поставляла Украине значительно больше таких машин. В социальных сетях начались бурные обсуждения данного заявления. Один из комментаторов сообщил, что по имеющимся сведениям, российские войска «разрывают в клочья» немецкую технику. Известный бизнесмен Илон Маск оставил свой пост под этим мнением.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», - написал миллиардер.

Он считает, что залог успеха при использовании танков - это вводить их в бой крупными группами. Если не соблюдать это условие, то лучше не вводить их в бой вообще.