Индийский флот направит свои боевые корабли в Аравийское море после атаки танкера с нефтью

ВМС Индии пошлет в этот регион для быстрого реагирования три своих эсминца.

После того, как в акватории Аравийского моря было атаковано индийское судно с грузом нефти на борту, правительство решило привлечь к обеспечению опасности свои боевые корабли.

«Учитывая недавнюю волну нападений в Аравийском море, ВМС Индии развернули эсминцы с управляемыми ракетами Mormugao, Kochi и Kolkata в различных районах», - заявил представитель военно-морских сил.

Его слова привели РИА Новости. Индийский военный добавил, что для этих же задач привлекут патрульные самолеты, обладающие необходимым радиусом действия. Ситуация будет очень внимательно отслеживаться, и для ее мониторинга будет привлечено большое количество ведомств.