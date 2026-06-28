Одна просьба пенсионера закончилась жестоким нападением и уголовным делом в Воронежской области

В Воронежской области 79-летний мужчина получил травму головы, когда попытался остановить ссору соседей. Подозреваемый задержан и уже признал свою вину. Об этом сообщает УМВД по региону, передает Газета.ру.

Конфликт произошел во время помощи по хозяйству

В Бобровском районе Воронежской области 79-летний житель села Сухая Березовка пострадал в результате бытового конфликта.

По данным полиции, пенсионер попросил соседку помочь ему посадить цветы. Женщина согласилась и пришла на его участок. Спустя некоторое время к ней пришел сожитель, после чего между ними вспыхнула ссора.

Попытка успокоить спор закончилась нападением

Хозяин дома попытался прекратить конфликт и призвал участников успокоиться. Однако 36-летний мужчина, по версии следствия, схватил деревянное топорище и ударил пенсионера по голове.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили полученные травмы как легкий вред здоровью.

Подозреваемый задержан

Сотрудники полиции задержали предполагаемого нападавшего. Во время допроса он признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.