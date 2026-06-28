Первый прыжок с парашютом закончился трагедией после крушения самолета во Франции
ICE: самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции
Во Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились парашютисты. По предварительным данным, есть погибшие, обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает радиостанция ICI, передает Газета.ру.
Самолет с парашютистами потерпел крушение
Во Франции разбился туристический самолет, перевозивший группу людей для выполнения первого прыжка с парашютом. По предварительной информации местных СМИ, в результате авиакатастрофы могли погибнуть несколько человек.
Официальные данные о числе жертв и пострадавших пока не опубликованы.
Борт вылетел из района Нанси
Известно, что самолет утром поднялся в воздух с аэродрома Нанси-Эссе, который расположен примерно в 3 км к востоку от центра города Нанси.
Причины крушения пока не установлены. На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства авиакатастрофы.
Расследование продолжается
Власти пока не сообщали о возможных причинах происшествия. Следователям предстоит установить техническое состояние воздушного судна, а также проверить другие возможные факторы, которые могли привести к катастрофе.