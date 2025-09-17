Иностранец попытался изнасиловать россиянку в туалете кафе Екатеринбурга

В Екатеринбурге неизвестный попытался совершить насилие над россиянкой в туалете местного кафе, сообщило издание URA.RU.

Инцидент произошел, когда женщина находилась в кабинке туалета вместе с подругой. Нападавший начал стучать в дверь, и пострадавшая ошибочно приняла его за свою знакомую, после чего он ворвался внутрь.

Злоумышленник попытался напасть на женщину, но она смогла дать отпор. Россиянка использовала духи в качестве средства самообороны, брызнув ими в лицо нападавшему. Женщина мгновенно позвала охрану.

Преступнику удалось скрыться до прибытия полиции, которые приехали к кафе спустя час. Сейчас правоохранители проводят проверку и ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный проник в чужой дом и попытался изнасиловать женщину. Отмечалось, что россиянка забыла запереть дверь, через которую злоумышленник и попал в помещение.