В Ленобласти мужчина избил женщину в ее доме

Портал Ivbg.ru сообщил , что в Ленинградской области зафиксировано нападение на женщину, сопровождавшееся избиением и попыткой сексуального насилия.

Происшествие случилось 14 сентября в дачном поселке Белоостровского массива, расположенного неподалеку от Сертолово во Всеволожском районе. Неизвестный мужчина проник в жилище через незапертую дверь, нанес телесные повреждения владелице и попытался совершить акт изнасилования.

Вследствие агрессии женщина получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные гематомы. В настоящее время ведется расследование для выяснения всех деталей инцидента и рассматривается возможность открытия уголовного дела.

Ранее сообщалось, что россиянку изнасиловал больной ВИЧ, хранивший наркотики у себя дома.