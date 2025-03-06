Истребитель на учениях в Южной Корее сбросил бомбы на жилые дома

Во время учений, которые проходили в Южной Корее, произошло ЧП. Там самолет типа КF-16 скинул бомбы не в том месте, они упали на жилой район. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Издание сослалось на заявление военных. Учения проходили неподалеку от города Пхочхон, в уезде Идон. Авиация на маневрах отрабатывала бомбометание, а артиллерия вела стрельбы боевыми снарядами. У одного из истребителей КF-16, который является южнокорейской модификацией американского F-16, произошел нештатный сход восьми бомб с держателей вооружений. Как минимум одна бомба упала в деревне Ногок.

«По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», — указали журналисты.

Пострадали семь человек. Повреждения получили несколько зданий, в том числе церковь. Также была повреждена одна машина.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что планируют усилить борьбу с обходом Россией экспортных ограничений. Кроме того, Республика Корея расширяет взаимодействие с США и Японией, в том числе посредством обмена информацией о возможных нарушениях антироссийских санкций через трехсторонний «канал защиты инновационных технологий».