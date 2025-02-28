Южная Корея решила усилить борьбу с обходом экспортных ограничений против РФ

Для более эффективного противодействия попыткам обхода экспортных ограничений правительственные структуры Южной Кореи намерены активизировать взаимодействие. Об этом заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

28 февраля состоялось собрание рабочей группы, созданной в 2023 году для обеспечения неукоснительного соблюдения экспортного контроля после начала украинского кризиса.

Задача группы — совместные расследования и обмен данными между министерствами торговли, иностранных дел, финансов и таможенной службой.

Согласно имеющимся данным, в текущем году было зафиксировано 121 нарушение правил экспортного контроля, тогда как в прошлом году их было 83. Власти Южной Кореи также планируют усилить информационную поддержку малых и средних предприятий.

Министр торговли Чон Ин Ге подчеркнул важность укрепления сотрудничества между ведомствами для предотвращения незаконного экспорта передовых технологий и стратегических товаров, что может представлять угрозу национальной безопасности.

Кроме того, Республика Корея расширяет взаимодействие с США и Японией, в том числе посредством обмена информацией о возможных нарушениях антироссийских санкций через трехсторонний «канал защиты инновационных технологий».

С 28 февраля Южная Корея смягчает правила экспортного контроля для поставок определенного медицинского оборудования в Россию, учитывая гуманитарный аспект таких поставок. Теперь экспортерам достаточно уведомить о поставке и предоставить ряд документов, не требуя специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность ядерных сил.