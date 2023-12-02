Израильская армия обстреляла окрестности столицы Сирии
Фото: [© Михаил Воскресенский/РИА Новости]
ЦАХАЛ нанес удары по сирийской территории.
Данные об этом появились от государственного сирийского телевизионного канала Al Ikhbariya. Он сообщил об очередном нападении в своем микроблоге.
«Израиль совершил агрессию на окрестности столицы Дамаска», - написали журналисты.
Израиль вчера открыл огонь и в секторе Газа, сразу после того как истекло официальное перемирие с ХАМАС. Несмотря на все разговоры СМИ о продлении режима прекращения огня, оно так и не состоялось.,