«Я тебя породил»: в Новосибирске пенсионеры задушили сына, который годами отравлял им жизнь

В Дзержинском районе Новосибирска пожилые родители расправились с собственным сыном. Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона, причиной конфликта стало аморальное поведение мужчины, который вел асоциальный образ жизни.

Днем 7 июня 2026 года мужчина в очередной раз пришел к отцу и матери в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве между родственниками вспыхнула ссора, переросшая в рукоприкладство. В ходе конфликта 79-летний отец и 69-летняя мать набросились на сына и задушили его в одном из частных домов.

По данным следствия, неприязненные отношения в семье возникли задолго до трагедии. Причиной стали многочисленные судимости мужчины, его запойные состояния и постоянные скандалы, которые он устраивал родителям.

После совершения преступления пенсионеров задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие на место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержанным предъявлено обвинение, в ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

Смерть мужчины констатировала бригада скорой медицинской помощи. Следственные действия продолжаются, ход расследования контролирует прокуратура Дзержинского района.