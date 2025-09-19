Юношу, напавшего на школу в Воронежской области, проверят на вменяемость

Подросток, совершивший нападение на воронежскую школу с использованием ножей и молотка, будет направлен на проведение психиатрической экспертизы. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете Российской Федерации.

В рамках уголовного дела будет проведена проверка психического состояния молодого человека для установления его вменяемости.

Инцидент произошел в среду утром, 17 сентября. Подросток заранее обдумал свои действия в школе Острогожского района, где он ранее проходил обучение. Вооружившись ножами и молотком, он проник на территорию учебного заведения и направился в раздевалку.

Благодаря действиям сотрудников школы, злоумышленник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что школьники разнесли новые туалеты ради лайков в соцсетях.