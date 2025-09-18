Школьники разнесли новые туалеты ради лайков в соцсетях

В новой красноярской гимназии № 9 группа подростков устроила настоящий погром в школьных туалетах, руководствуясь желанием создать видеоролик для социальных сетей. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

В Красноярске подростки, учащиеся в новой школе № 9, устроили погром в туалетах ради публикации видео в соцсетях. Ученики не только разнесли кабинки, но и разбросали по помещению туалетную бумагу. Уточняется и тот факт, что они также привели в негодность туалет, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

Сами хулиганы, как стало известно, оправдывали свои действия шуточным желанием «отреставрировать» школу. Один из них даже назвал себя «депутатом местного Заксобрания», а своих товарищей — «подчиненными».

