Юрист Русяев назвал способы защитить ребенка от травли в школе

По словам юриста Ильи Русяева, если ребенок подвергается травле в школе, то родителям следует собрать максимум доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в ситуации бездействия следует писать жалобы в вышестоящие органы — в департамент образования и даже в прокуратуру. Кроме того, можно перевести школьника в другой класс и важно обеспечить психологическую помощь ребенку.

По мнению юриста, с 16 лет наступает административная ответственность за правонарушения, если обидчик младше данного возраста, то ответственность станут нести родители.

Он отметил, что жертва буллинга может требовать компенсации морального вреда за причиненные страдания по ст. 151 ГК РФ и возмещения материального ущерба и опровержения порочащих сведений по ст. 152 ГК РФ.