К срокам до 19 лет приговорили двух организаторов нарколабораторий в Рузе и Ступино

К срокам до 19 лет приговорили двоих мужчин, которые организовали нарколаборатории в двух муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства, злоумышленники в составе организованной группы организовали производство синтетических наркотиков в нежилых помещениях в Рузе и Ступино.

Преступную деятельность пресекли в конце 2020 года. Тогда из незаконного оборота было изъято около двухсот килограммов наркотиков.

Одного из мужчин приговорили к 19 годам лишения свободы, второго — к 15 годам и трем месяцам. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.