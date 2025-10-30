Как мошенники собирают данные: роль соцсетей и фото покупок

Телефонные мошенники активно используют социальные сети для сбора персональных данных потенциальных жертв. Как выяснило РИА Новости на основе материалов МВД, злоумышленники анализируют опубликованные фотографии покупок и геотеги, чтобы составить детальный портрет человека.

На этапе разведки преступники выясняют:

место проживания;

сферу деятельности;

информацию о родственниках.

Для получения этих данных мошенники задействуют не только нелегально полученные базы данных, но и открытые источники — профили жертв в соцсетях. Опубликованные снимки приобретенных товаров помогают понять уровень доходов и потребительские предпочтения, а геотеги раскрывают локацию и привычный маршрут человека.

Собранная информация позволяет злоумышленникам разработать персонализированный сценарий обмана, повышая шансы на успех мошеннической схемы.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.