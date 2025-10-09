Как система ПВО спасла Волгоград от катастрофы? Раскрыты детали ночной атаки

В ночь на 9 октября воздушное пространство Волгоградской области стало объектом масштабной атаки с применением беспилотников.

По данным региональной администрации, противовоздушная оборона Министерства обороны РФ успешно отразила воздушную угрозу.

Несмотря на умелые действия военных, полностью избежать последствий не удалось. В Котовском районе обломки одного из сбитых БПЛА при падении нанесли частичные повреждения строению местной котельной. Кроме того, были зафиксированы возгорания на территории предприятий топливно-энергетического комплекса. На место происшествия оперативно выехали расчеты пожарных служб, которые в настоящий момент занимаются ликвидацией очагов пламени. Об этом в своем официальном Telegram-канале проинформировал губернатор Андрей Бочаров.

Ранее в ночь с 7 на 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 57 украинских БПЛА.