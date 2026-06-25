Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе материалов и социальных проектов «Семья и будущее России»

Журналисты и преподаватели вузов Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России».

Конкурс организует Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки». Он проводится в 8 номинациях: «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Редакционные проекты для юнкоров», «Молодой журналист» (для авторов от 18 до 25 лет), «Преподаватель социальной журналистики».

Подать заявку на участие можно до 25 июля 2026 года включительно. Для этого нужно заполнить анкеты по этой ссылке. Подробная информация об условиях проведения конкурса доступна здесь.

Более 150 финалистов будут приглашены в Москву на трехдневную конференцию. Свыше 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.