Теперь от штрафа до срока: иномарка выехала на велодорожку и едва не сбила пешеходов в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске местный житель заснял на видео грубое нарушение правил дорожного движения — водитель легковушки выехал на благоустроенную велодорожку на набережной реки Нара. Ролик с опасным маневром стремительно разошелся по городским пабликам, пишет REGIONS .

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как иномарка, проигнорировав разметку и запрещающие знаки, движется по велодорожке. Пешеходы и велосипедисты в недоумении уступают дорогу, пока водитель спокойно объезжает их, словно находится на обычном шоссе. Очевидец предположил, что нарушитель либо не заметил знаков, либо сознательно решил сократить путь через прогулочную зону.

Правовые последствия такого маневра для REGIONS разъяснила автоюрист из Наро-Фоминска Мария Колесникова. Она подчеркнула, что действия водителя являются прямым административным правонарушением.

«Статья 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) строго запрещает движение любых транспортных средств по велосипедным и пешеходным дорожкам, а также тротуарам. За данное нарушение водителю грозит штраф в размере двух тысяч рублей», — пояснила Колесникова.

Юрист также предупредила: в случае наезда на человека или создания реальной угрозы для жизни дело выйдет далеко за рамки административного протокола. Ответственность мгновенно перейдет в уголовно-правовую плоскость и может закончиться реальным сроком.

Колесникова напомнила, что благоустроенные набережные и парковые зоны предназначены для безопасного отдыха, где гуляют маленькие дети и пожилые люди. Появление там многотонных машин недопустимо и смертельно опасно.