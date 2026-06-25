В Видном в сентябре откроют уникальную школу с классами-трансформерами

Уникальную школу с классами-трансформерами достроили в Видном. Учреждение примет учеников в сентябре, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Школа рассчитана на 1,6 тыс. мест. Она соединена пешеходным мостом с двумя жилыми домами комплекса «Первый квартал». Для школьников из Видного организован безопасный маршрут до учреждения.

Площадь школы составляет около 27 тыс. кв. м. Корпус разноэтажный и оснащен прозрачной крышей. Практически все помещения в школе можно трансформировать под различные форматы занятий и мероприятий.

Также в школе построили просторный атриум с амфитеатром на 600 мест, два спортзала, мастерские, лаборантские, предметные кабинеты. На прилегающей территории обустроили стадион и парковую зону с игровыми площадками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.