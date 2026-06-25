Москва требует от ООН убрать клеймо: Захарова потребовала исключить Россию из списка нарушителей прав детей
Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала немедленно исключить страну из позорного списка нарушителей прав детей на Украине, назвав доклад политически ангажированным и непрофессиональным. Об этом сообщает Lenta.ru.
Захарова заявила, что включение России в перечень — это результат предвзятого подхода, который не имеет ничего общего с реальным положением дел. По ее словам, доклад ООН игнорирует факты и основан на непроверенных данных, которые подбрасываются Киевом. Москва настаивает на пересмотре этого решения и требует от Гутерриша «профессионально отработать» материал, а не использовать его как инструмент давления.
Дипломат подчеркнула, что Россия неоднократно доказывала свою приверженность защите прав детей, в том числе в зонах конфликтов, и любые обвинения должны быть подкреплены железными доказательствами, которых, по мнению Москвы, нет. Она также призвала ООН не поддаваться на провокации и перестать «играть на руку» украинской стороне, которая, как считают в МИД, фальсифицирует данные для дискредитации России.
Ранее Лавров назвал ОБСЕ «полумертвой организацией».