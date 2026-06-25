Захарова заявила, что включение России в перечень — это результат предвзятого подхода, который не имеет ничего общего с реальным положением дел. По ее словам, доклад ООН игнорирует факты и основан на непроверенных данных, которые подбрасываются Киевом. Москва настаивает на пересмотре этого решения и требует от Гутерриша «профессионально отработать» материал, а не использовать его как инструмент давления.

Дипломат подчеркнула, что Россия неоднократно доказывала свою приверженность защите прав детей, в том числе в зонах конфликтов, и любые обвинения должны быть подкреплены железными доказательствами, которых, по мнению Москвы, нет. Она также призвала ООН не поддаваться на провокации и перестать «играть на руку» украинской стороне, которая, как считают в МИД, фальсифицирует данные для дискредитации России.

Ранее Лавров назвал ОБСЕ «полумертвой организацией».