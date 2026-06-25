Три ножа в шею, живот и руку: россиянка из Пятигорска выжила, измотав мужа-убийцу и вызвав скорую

В Пятигорске суд отправил в колонию строгого режима мужчину, который в приступе бытовой ярости трижды вонзил нож в свою жену — в шею, живот и руку, но женщина не только выжила, но и измотала нападавшего, а затем сама вызвала скорую. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в июне 2025 года в одном из домовладений города-курорта. Супруги поругались из-за мелочи, но перепалка быстро переросла в оскорбления и рукоприкладство. Разъяренный хозяин дома схватил хозяйственно-бытовой нож и нанес жене три удара — в шею, в живот и в руку. Казалось, исход предрешен, но женщина не сдалась: она активно сопротивлялась, выбила клинок и буквально измотала своего мучителя, после чего сама вызвала бригаду скорой помощи. Врачи, прибывшие на место, успели стабилизировать ее состояние, и сейчас потерпевшая идет на поправку.

Следствие и суд квалифицировали действия мужчины как покушение на убийство. Он полностью признал вину, но это не смягчило приговор — шесть лет колонии строгого режима. Прокуратура региона отметила, что активное сопротивление и своевременный вызов скорой стали решающими факторами, позволившими избежать летального исхода.

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